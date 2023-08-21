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الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

«القباج» تكرم متطوعي «مكافحة الإدمان» لتنفيذ برنامج حماية طلاب المدارس من المخدرات.. صور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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كرمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رؤساء الوحدات التطوعية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمختلف المحافظات باعتبارهم ممثلين عن المتطوعين المنفذين لأكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المواد المخدرة.


جاء ذلك خلال إعلان الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نتائج الدراسة التقييمية لبرنامج الوقاية من المخدرات الذى نفذه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان داخل 4460 مدرسة على مستوى مختلف محافظات الجمهورية خلال الفصل الثاني من العام الدراسى 2022 / 2023، بمشاركة 1200 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

صندوق مكافحة الإدمان طلاب المدارس التضامن نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي