ضبط 313 حالة إشغال طريق وتحرير 18 محضرًا للتعدي على الطريق العام بالدقي.. صور

قام حي الدقي بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة إشغالات مكبرة لإزالة إشغالات وتعديات المحال والمقاهي والباعة الجائلين، برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي والمقدم محمود العجيزي رئيس مكتب مرافق الدقي ومباحث المرافق.

وأثناء سير الحملة تم ضبط عدد 8 درجات نارية مخالفة حيث شملت الحملة عدد من الشوارع منها: "شارع السودان، وامتداد محي الدين والتحرير، وميدان المساحة، وشارع جهينه وميدان الدقي "، وأثناء الحملة تم تحرير عدد 18 محضر إشغال للطريق العام وذلك بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات وتحقيق الانضباط لتسهيل حركة سير المواطنين وبضرورة الالتزام ومتابعة إغلاق المحلات فى المواعيد المحددة.

وأسفرت الحملة عن رفع عدد 331 حالة إشغالات متنوعة من الكافيهات والأكشاك والباعة الجائلين لتيسير حركة المشاة والمرور وللمحافظة على النظام والانضباط وتم خلال الحملة رفع معدات واستندات وكراسي ودراجات بخارية وشاشات عرض وشيش وثلاجات.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمرور الدوري على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفوري حيال أي مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدي للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين.