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الأحد 20 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"يا سيسي يا غالي كمل المشوار".. هشتاج يتصدر تريند تويتر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تصدَّر هشتاج «يا سيسي يا غالي كمل المشوار»، اليوم الأحد، تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر - أكس» مصر، حيث جاء في المركز الأول.

وأكد المغردون ثقتهم في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما يواجه الدولة المصرية من تحديات في ظل ظروف إقليمية متوترة بالحروب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، بالإضافة إلى تبعات الحرب الروسية على الاقتصاد العالمي من ارتفاع التضخم والأسعار.

وجاء الهشتاج بعد كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي أكد فيها اقتراب انتهاء الأزمة الاقتصادية، ووعد المصريين بحلول نهائية من خلال الإنتاج والتصدير وتوفير العملة الصعبة بدلًا من الاستيراد.

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تويتر تريند يا سيسي يا غالي كمل المشوار مصر محمد الديسطي السيسي - الرئيس عبدالفتاح السيسي