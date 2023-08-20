محافظ الأقصر يلتقي فريق عمل مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية.. صور

التقى المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، مع فريق عمل مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتور خالد عبد الحليم مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد ومدير مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، والدكتورة شريفة ماهر، والدكتورة ناهد اسكندر، والمهندس كريم إبراهيم، وشيرين محجوب، أعضاء الوفد.

تم خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر، بحضور هدي المغربي سكرتير عام المحافظة، مناقشة خطة عمل مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والذي يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية المتكاملة واللامركزية بالتركيز على صعيد مصر ومنها محافظة الأقصر.

وأثنى المحافظ على الجهود المبذولة من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام أمنة لدعم وتشجيع البرامج التنموية بالمحافظات.

وقدم المحافظ عرضًا عن خطة العمل بالمحافظة والرؤى المستقبلية وأبرز المشروعات والأنشطة، مشيرًا إلى أن الأقصر تحظى باهتمام ودعم واسع لتحقيق تنمية في مختلف المجالات.

وتأتي زيارة فريق عمل مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، في إطار تنفيذ خطة عمل المشروع والتي تتضمن عقد ورش عمل ولقاءات مع المسئولين بالمحافظة على مدار يومين، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع أعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة، حيث يتم خلال الورش والاجتماعات مناقشة التوجهات والرؤى للمشروعات والأنشطة الاقتصادية الواعدة بالمحافظة وعرض مقترحات لتنفيذ مشروع تنموي بالمحافظة يتم الاتفاق عليه، ويعقب ذلك تنفيذ زيارات ميدانية للمواقع المحتملة لتنفيذ مشروع التنمية الاقتصادية المحلية الذي تحدده المحافظة.

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