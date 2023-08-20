رسميًا.. الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع إسلام أبو سليمة 3 مواسم

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، عن التعاقد مع إسلام أبو سليمة، لاعب المصري البورسعيدي السابق، لمدة ٣ مواسم رسميًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار دعم فريق الكرة إستعدادًا للموسم الجديد.

ويُجيد "أبو سليمة" اللعب بمركز قلب الدفاع “المساك”، ووقع اللاعب على عقود إنضمامه لصفوف زعيم الثغر والتي تمتد لـ "ثلاث" مواسم عقب طلب طارق العشرى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم أتمام إجراءات التعاقد مع اللاعب.

والجدير بالذكر أن إدارة نادي الاتحاد السكندري تسعى مع الجهاز الفني، للتعاقد مع عناصر مميزة قادرة على تحقيق أحلام وطموحات جماهير الأخضر خلال الموسم الجديد.