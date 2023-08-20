مصرع صاحب مقهى في مشاجرة بسلاح أبيض ببورسعيد

لقي صاحب مقهى في محافظة بورسعيد، مصرعه، مساء اليوم الأحد، إثر اعتداء آخرين عليه بسلاح أبيض نطاق حي الزهور.

استقبل مستشفى الزهور المركزي، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، الشاب: سالم محمد سالم 28 عامًا، جثة هامدة، ويعمل صاحب مقهى، بادعاء اعتداء من آخرين عليه بسلاح أبيض نطاق حي الزهور أمام مدرسة عثمان، مما أدى إلى إصابته بطعنة نافذة في الصدر وآخرى في الرقبة أودت بحياته.

حُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الحادث، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.