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الأحد 20 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

السلع التموينية تعلن عن ممارسة لتوريد ذرة صفراء لاستخدامات العلف

ذرة صفراء
ذرة صفراء
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم (1) لسنة 2024/2023 لتوريد ذرة صفراء لاستخدام العلف طبقًا لشروط ومواصفات الهيئة العامة للسلع التموينية للتوريد FOB.

 وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، أن فترة الشحن من 1 إلى 15 أكتوبر أو 15 إلى 30 أكتوبر 2023
السداد AT Sight.

وأضافت: تقدم العروض يوم الأربعاء الموافق 23 اغسطس 2023 والمحدد له جلسة فض المظاريف الفنية والمالية وجلسة البت وباقي الشروط طبقًا لكراسة شروط ومواصفات الهيئة للتعاقد FOB والتي يمكن الحصول عليها من الهيئة بمقرها بالعاصمه الادارية بالحي الحكومي بمبنى وزارة التموين بالدور الثالث.

هيئة السلع التموينية ذرة صفراء علف وزارة التموين والتجارة الداخلية العاصمة الإدارية