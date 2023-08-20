السلع التموينية تعلن عن ممارسة لتوريد ذرة صفراء لاستخدامات العلف

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم (1) لسنة 2024/2023 لتوريد ذرة صفراء لاستخدام العلف طبقًا لشروط ومواصفات الهيئة العامة للسلع التموينية للتوريد FOB.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، أن فترة الشحن من 1 إلى 15 أكتوبر أو 15 إلى 30 أكتوبر 2023

السداد AT Sight.

وأضافت: تقدم العروض يوم الأربعاء الموافق 23 اغسطس 2023 والمحدد له جلسة فض المظاريف الفنية والمالية وجلسة البت وباقي الشروط طبقًا لكراسة شروط ومواصفات الهيئة للتعاقد FOB والتي يمكن الحصول عليها من الهيئة بمقرها بالعاصمه الادارية بالحي الحكومي بمبنى وزارة التموين بالدور الثالث.