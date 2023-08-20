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الأحد 20 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يداهم أوكار الاتجار بالمواد المخدرة في الشرقية

الامن يداهم اوكار
الامن يداهم اوكار الإتجار بالمواد المخدرة بالشرقية
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رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجهاعلى عملائهم مُتخذين من دائرة مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وجاءت كالتالي:
 ضبط سيدة وشخصين "لإثنين منهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام - 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت1,200 كيلو جرام).
 ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية") حال إستقلاله سيارة وبحوزته (20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام).
 ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية")حال إستقلاله سيارة وبحوزته (15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام).
 ضبط (شخصين) وبحوزتهما (كمية لمخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام –دراجة نارية " بدون لوحات").
 ضبط (أحد الأشخاص) حال إستقلاله دراجة نارية " بدون لوحات " وبحوزته ( كمية لمخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرام - سلاح أبيض).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (550,000 خمسمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المخدرات العناصر الإجرامية الشرقية