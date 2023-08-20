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الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملات مكثفة لرفع الإشغالات والمخالفات بالسيدة زينب

المهندسة جيهان عبدالمنعم
المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة
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وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم  نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية باستمرار الحملات والتواجد الميداني المستمر بجميع شوارع المنطقة الجنوبية من قبل جميع رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية واستنفار كل الأجهزة التنفيذية لرفع كفاءة وتحقيق الانضباط بجميع الشوارع والميادين طبقا لتوجيهات محافظ القاهرة.  

كما تابعت حملات رفع إشغالات المحلات التجارية والكافيهات والباعة الجائلين بحي السيدة زينب وإعادة الانضباط للشارع وتحقيق السيولة المرورية من خلال إزالة كل ما يعوق السير.

وفي استجابة فورية، أجرت الأجهزة التنفيذية بحي السيدة زينب برئاسة المستشار هشام أبو المكارم رئيس الحي حملة مكبرة بمشاركة المتابعة الميدانية ومشرفي المربعات والإشغالات.

أسفرت الحملة عن رفع إشغالات الكافيهات والباعة الجائلين والمحلات وعدد من الشوادر المخالفة بنطاق الحي والتي شملت شوارع بورسعيد وأبو الريش وأمام مستشفى ٥٧٣٥٧ ومنطقة السلسلة، حيث صادرت عددا من المضبوطات منها شيش وكراسي و مقاعد وإيداعهم بمخزن الحي إلى جانب تكثيف حملات النظافة بمواقع الحملة وإزالة كل التعديات.

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على التواجد الميداني المستمر لفرق عمل المتابعة الميدانية ومشرفي المربعات وفرق الاشغالات اولا باول لرصد المخالفات ولازالة كافة الاشغالات على مدار اليوم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط وازالة المخالفة في مهدها وتحقيق الوجه الحضارية.

وقد اكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ان جميع الاجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية تبذل قصاري جهدها للحد من المخالفات وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة كاملة واعادة الانضباط للشارع للظهور بالمظهر الحضاري اللائق تماشيا مع اعمال التطوير ورفع الكفاءة المستمرة للاحياء .

كما شددت على رؤساء احياء المنطقة الجنوبية واجهزتها التنفيذية بالمتابعة المستمرة لرصد اية مخالفات و التصدي لكافة محاولات خرق القانون واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة كافة التعديات المهندسة جيهان عبد المنعم بحي السيدة زينب محافظ القاهره نائب محافظ القاهرة