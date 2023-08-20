زيلينسكي يصل إلى أمستردام عقب موافقة واشنطن على إرسال "إف-16"

الأحد 20/أغسطس/2023 - 02:11 م

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إلى هولندا، وتأتي الزيارة بعد موافقة واشنطن على نقل الطائرات المقاتلة من طراز "إف-16" من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية أن الرئيس الأوكراني سيلتقي رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في قاعدة جوية عسكرية بمدينة "آيندهوفن" جنوبي البلاد.

وأوضح زيلينسكي - عبر تطبيق تليجرام - أن الموضوع الرئيسي للمباحثات مع رئيس الوزراء الهولندي سيكون الطائرات المقاتلة.

كان الرئيس الأوكراني قد زار أمس السبت السويد، حيث بدأ مناقشات بشأن إمكانية الحصول على طائرات مقاتلة سويدية من طراز "جربين".

