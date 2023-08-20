أول قرار من نصر أبو الحسن بعد توليه رئاسة الإسماعيلي

استقر المهندس نصر أبو الحسن، رئيس نادي الإسماعيلي الجديد، على تجديد الثقة في إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، وعدم مناقشة أي تغيرات في الجهاز الفني للدراويش.

وأكد مجلس الإسماعيلي الجديد، على ثقته فى رؤية اللجنة الثلاثية التى قادت القلعة الصفراء برئاسة على أبو جريشة طوال الشهور الماضية، وأن اختيارها لإيهاب جلال وجهازه المعاون كان قراراً صائباً.

وأكد نصر أبو الحسن، أن كل الامور الخاصة بالجانب الفني ستكون مسؤولية المسؤول عن الكرة في النادي، مشيرًا إلى أن الهدف أن يسير الإسماعيلي بشكل جيد دون القلق من صراع الهبوط.

وأسفرت الانتخابات عن فوز نصر أبو الحسن، بمقعد رئيس النادي بشكل رسمي، في الانتخابات التي أقيمت أمس السبت، ليتولى رئاسة الدراويش خلفًا لـ يحيى الكومي الذي قدم استقالته.

وجاء مجلس إدارة الإسماعيلي الجديد كالتالي:

نصر أبو الحسن (رئيس).

فرج عمران (نائب رئيس).

مصطفى شلة (أمين صندوق).

الأعضاء فوق السن:

(محسن عبد المسيح – أحمد عبد الرحمن – أحمد فهيم – شوقي عوض).

مقعد تحت السن: محمد جمال.