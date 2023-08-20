ads
الأحد 20 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أول قرار من نصر أبو الحسن بعد توليه رئاسة الإسماعيلي

نصر أبو الحسن- رئيس
نصر أبو الحسن- رئيس الإسماعيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقر المهندس نصر أبو الحسن، رئيس نادي الإسماعيلي الجديد، على تجديد الثقة في إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، وعدم مناقشة أي تغيرات في الجهاز الفني للدراويش.

وأكد مجلس الإسماعيلي الجديد، على ثقته فى رؤية اللجنة الثلاثية التى قادت القلعة الصفراء برئاسة على أبو جريشة طوال الشهور الماضية، وأن اختيارها لإيهاب جلال وجهازه المعاون كان قراراً صائباً.

وأكد نصر أبو الحسن، أن كل الامور الخاصة بالجانب الفني ستكون مسؤولية المسؤول عن الكرة في النادي، مشيرًا إلى أن الهدف أن يسير الإسماعيلي بشكل جيد دون القلق من صراع الهبوط.

وأسفرت الانتخابات عن  فوز نصر أبو الحسن، بمقعد رئيس النادي بشكل رسمي، في الانتخابات التي أقيمت أمس السبت، ليتولى رئاسة الدراويش خلفًا لـ يحيى الكومي الذي قدم استقالته.

 

وجاء مجلس إدارة الإسماعيلي الجديد كالتالي:

 

نصر أبو الحسن (رئيس).

 

فرج عمران (نائب رئيس).

 

مصطفى شلة (أمين صندوق).

 

الأعضاء فوق السن:

 

(محسن عبد المسيح – أحمد عبد الرحمن – أحمد فهيم – شوقي عوض).

 

مقعد تحت السن: محمد جمال.

إيهاب جلال الإسماعيلي نادي الإسماعيلي