أب وابنتاه يحصلان على الحزام الأسود بالكاراتيه في يوم واحد

حصل الكابتن عمرو عبدالحميد، ونجلته البطلة فيروز على الحزام الأسود 1 دان، في اختبارات ترقي الأحزمة اللجنة العامة كيو (1) دان، تحت رعاية مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، بالتنسيق مع مجلس إدارة منطقة جنوب سيناء للكاراتيه، برئاسة محمود متولي، وبحضور المهندس سيد غريب، الخبير بالاتحاد المصري للكاراتيه، ويستضيفها مركز التنمية الشبابية بمدينة السلام شرم الشيخ خلال الفترة من 19 أغسطس الجاري وتستمر حتى 21 من نفس الشهر.

“البوابة نيوز” التقت الكابتن عمرو عبدالحميد، الذي عاد للكاراتيه بعد غياب 30 سنة؛ لمعرفته أسباب عودته ومسيرته في الكاراتيه فماذا قال؟

“العمر مجرد رقم” هكذا بدأ الكابتن عمرو عبدالحميد، حديثه مع “البوابة نيوز”، معلقا: “نعم أبلغ من العمر الآن 42 سنة وكنت من عشاق لعبة الكاراتيه ومازلت، توقفت عنها في عمر 12 سنة؛ وعودت إليها مرة ثانية بعد 30 سنة لكي أتابع تمرينات نجلتي الصغيرتين البطلتين فيروز، وجاسمين، ويعد هذا اليوم من أجمل ايام حياتي لحصولي على الحزام الأسود 1 دان مع قرة عيني البطلة فيروز وفي يوم واحد، ضمن اختبارات ترقي الأحزمة في الكاراتيه، بمركز شباب شرم الشيخ وبحضور المختبر من الإتحاد المصرى للكاراتيه والمهندس سيد غريب ورئيس منطقة جنوب سيناء للكاراتيه محمود متولي والمدير التنفيذي محمد سراج.”

وأرجع الكابتن عمرو أسباب توقفه عن ممارسة الكاراتيه إلى أنه كان من سكان حدائق القبة وكان تدريبه في صالة خاصة قريبة من البيت ومدربه توقف عن الحضور لانتقال التمرين إلى مركز شباب بولاق وحضر بعض التمرينات ولكنه توقف لبعد المسافة مع صغر سنه آنذاك.

وتابع: والدى باستمرار كان في مأموريات عمل خارج المحافظه وكان يتفرغ بالتأكيد لتوفير قوت يومنا من الاكل والمشرب والملابس والدراسه كأي والد يتحمل مسؤليات الحياة تجاه أسرته. لذلك توقفت بعد حصولي علي الحزام البني في سن ١٢ سنة واستمرت الحياة والتعليم والعمل والمعيشه بالخارج وضاعت بعض شهادات حصولي علي الاحزمه تبقي لي فقط شهادة الحزام البرتقالي وبعد استمرار شغفي انا والبنات برياضة الكاراتيه وتعرضي لنقد بعض المدربين للتدخل في التمرين قررت العودة لاثبت انني أعي ما اقول وما نتدرب عليه.

وأشار عمرو إلى أنه يملك أرشيف مرئي تعليمي لجميع مدارس الكاراتيه اخذ منهم الكثير من الوقت والمجهود لتجميعه ودمجه في برامج تدريبية سليمة ممنهجه للأبطال فيروز وجاسمين. لافتا إلى أنه قام بالاختبار في مدرستين هما مدرسة الشوتوكان واليوم اختبارت في مدرسة الشيتوريو واحدة من اهم المدارس الرائدة في عالم البطولات الدوليه.

وعن هواياته قال عمرو: "هواياتي هي الموسيقي وأملي ان أرى فيروز وجاسمين على منصات التتويج رافعين علم مصر معتالين عرش الكاتا في العالم، وطموحي ليس له حدود بطبعي اطمع في التعلم والاجتهاد لأبعد المراحل والحمد لله كله بفضل الله وتوفيقه.

وأضاف عمرو أن مسيرته العملية تغيرت بعد انضمام بناته للكاراتيه فعمل بمنطقة جنوب سيناء كمنسق اعلامي ومنها الي تنسيق اعلام مسابقات الإتحاد المصرى للكاراتيه للبطولات الدوليه بدعم من محمد محروس الدهراوى وحاصل علي تفويض واعتماد رسمي من اكبر الشركات الرائدة في تنظيم الأحداث الرياضية الشركة السويسرية سبورت داتا الدوليه كمدير تقني لتسير جميع الرياضات.

كان التصنيف الدولي للكاراتيه “سبورت داتا”، قد أعلن رسميا في مارس الماضي، فوز البطلتين فيروز عمروعبدالحميد وشقيقتها جاسمين من نادي شرم الشيخ الرياضي بجنوب سيناء، بلقب أصغر مصنفتين مصريتين دوليا، في رياضة الكاراتيه من الإتحاد الدولي الأفريقي في البطولة الرسمية الأولى تحت 14 سنة إلكترونياً تحت رعاية الإتحاد المصرى للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي، كما جرى إعلانهما أكثر مصنفتين في البطولات الإلكترونية اشتراكاً وجرى تصنفيهما في أكثر من فئة عمرية دولياً.

وكانت البطلة فيروز عمرو قد جرى اختيارها ضمن ٥٠٠ لاعبا ولاعبة جرى اختيارهم بعناية لانضمامهم لنادي تشيكارا (CHIKARA) ، وتدريبهم أسطورة العالم “سندرا سانشيز ”.

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