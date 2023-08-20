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الأحد 20 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الإمارات تدين حرق متطرفين لكنائس وعشرات المنازل في باكستان

ارشيف
ارشيف
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أدانت دولة الإمارات "بشدة قيام متطرفين بإحراق عدد من الكنائس وعشرات المنازل في باكستان، واستنكرت أعمال العنف التي أعقبتها". 

وأشادت وزارة الخارجية في بيان لها "بحكمة ويقظة الحكومة الباكستانية الصديقة وبالإجراءات التي اتخذتها، في تصديها لهذه الأعمال المسيئة".

وأكدت الوزارة "رفض دولة الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية"، مشيرة إلى "أنّ خطاب الكراهية والتطرّف يتناقض مع الجهود الدوليّة الساعية لنشر قيم التسامح والتعايش والسلام بين الشعوب".

وشددّت الوزارة على "أهميّة احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب، في وقت يحتاج العالم إلى العمل معًا من أجل دعم المبادئ العالمية للتسامح والتعايش السلمي والتي ينبغي دعمها وتنفيذها لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة".

أقباط أقباط الكاثوليك