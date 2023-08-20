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الأحد 20 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة العمل تعلن عن ملتقى توظيف يوفر 10 آلاف فرصة عمل لشباب القاهرة 29 أغسطس

وزارة العمل
وزارة العمل
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أعلنت وزارة العمل اليوم الأحد عن تنظيم ملتقى توظيف يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، الموافق 29 أغسطس 2023،يوفر عشرة آلاف و 5 فرصة عمل، منهم لذوي همم، بكافة التخصصات، في 73 منشأة صناعية، لشباب محافظة القاهرة،وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة ،واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

ودعت الوزارة شباب المحافظة من الجنسين بالدخول على"اللينك" المخصص للتقديم على هذه الوظائف، وتسجيل بياناتهم من اليوم، وحضور "الملتقى" المقرر عقده في فندق كونكورد السلام بجوار بوابة 5 لنادي الشمس، بجسر السويس، بمحافظة القاهرة،من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السابعة مَسَاءً.

وبحسب البيان قال أحمد عزاز مدير مديرية عمل القاهرة ، إن هذا الملتقى يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواصل مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب،في إطار خطة الدولة المصرية للحد من البطالة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتابعة هذه الفرص لحين إستلامها ،والتأكد من عقود العمل ومطابقتها للقانون،وتطبيق الحد الأدنى للأجور..وأوضح مدير المديرية أن الشركات الخاصة التي ستشارك في الملتقى متخصصة في مجالات السياحة،والخدمات البيئية،والأمن،والدعاية الإعلان ،والخدمات المالية والتجارية،وغيرها والتي تطلب تخصصات للعمل كمهندسين معمار،وصيانة،ومكانيكا ،وكهرباء،وكذلك محاسبين،و إستشارين،وأخصائيين سلامة،وجودة،و تمويل،وحصر هندسى،و مشتريات،و تمريض،وأيضا خدمة عملاء،و كول سنتر،و اداريين،ومدرسين جميع التخصصات،وفنين صيانة،ومشرفين،وأمناء مخازن،ومديرين،وسكرتارية،و مدخل بيانات،وإستقبال،وإستعلامات،و كاشير،ومندوبين تحصيل،ومبيعات،و سائقين،و عمال عاديين،وعضو فريق،وجزارين،و مضيف،وويتر ،وهوست،و مساعدين،و باريستا،وتيلى سيلز،وحفارين،وشيف وطباخ،و بائعين..ودعا عزاز شباب المحافظة من الجنسين للدخول على هذا اللينك من اليوم لمعرفة الشروط والتخصصات والمؤهلات المطلوبة للتسجيل ،والمشاركة يوم الملتقى وهو : https://forms.gle/ZoHCRtLse9sQvjhHA

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