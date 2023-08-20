غدا.. انطلاق التدريبات العسكرية المشتركة بين سول وواشنطن وسط تهديدات بيونج يانج

الأحد 20/أغسطس/2023 - 09:33 ص

قال مسئول بهيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن تدريبات عسكرية مشتركة كبيرة بين بلاده والولايات المتحدة ستنطلق غدا الاثنين، حيث يسعى الحلفاء لتعزيز الدفاع المشترك ضد التهديدات العسكرية المتطورة لبيونج يانج.

وأوضح المسئول - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الأحد - أنه من المقرر إجراء تدريبات "أولتشي فريدوم شيلد" السنوية على أساس سيناريو حرب شاملة في الفترة من 21 إلى 31 أغسطس الجاري، وستضم تدريبات طوارئ مختلفة، مثل تمرين مركز القيادة القائم على محاكاة الكمبيوتر، والتدريب الميداني المتزامن، وتدريبات "أولتشي" للدفاع المدني.

وأشار إلى أنه من المقرر إجراء حوالي 30 تدريبا ميدانيا للحليفين خلال "أولتشي فريدوم شيلد" لهذا العام، مقارنة بـ 25 تدريبا خلال تدريبات "فريدوم شيلد" الربيعية لهذا العام، و13 تدريبا في "أولتشي فريدوم شيلد" العام الماضي.

وأطلق الجيش الأمريكي قوات الفضاء في كوريا الجنوبية في ديسمبر من العام الماضي، وهي أحد مكونات القوات الأمريكية المتمركزة هناك، وسينضم إلى التدريبات أفراد من 9 دول أعضاء في قيادة الأمم المتحدة؛ وهي المنفذ الرئيس للهدنة التي أوقفت القتال في الحرب الكورية (1950-1953)، وهي أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا واليونان وإيطاليا ونيوزيلندا والفلبين وتايلاند، إلى جانب القوات الكورية والأمريكية، وفقا للقوات الأمريكية في كوريا.