وزير الرياضة يهنئ فكري عيسى لتتويجه ببرونزية بطولة العالم للمصارعة في الأردن

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي لاعب منتخبنا الوطني تحت ٢٠ عامًا فكري عيسى من المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي؛ لحصوله على الميدالية البرونزية ببطولة العالم للمصارعة الرومانية بالأردن، في وزن ١٣٠ كجم.

وحصل لاعب منتخبنا والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي على الميدالية البرونزية عقب فوزه على التركي طالب سيفيتشي بنتيجة ٢:٣.



وأثنى الدكتور أشرف صبحي على مستوى جميع اللاعبين واللاعبات من لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، الذين استطاعوا حصد الميداليات في مختلف البطولات والأحداث الدولية، وهو المشروع الذي تنفذه الوزارة في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، لتصعيد الموهوبين وتمثيل وتدعيم المنتخبات الوطنية.



وأكد الوزير على دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية، وتحقيق المزيد من الانتصارات والإنجازات على المستوى الدولي، لافتًا إلي أن الوزارة تعمل دومًا على تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل وفق الخطط والمعسكرات التدريبية المحدد من الاتحادات الرياضية والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأولمبية والاتحادات.