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الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة ستيني صدمته سيارة أثناء عبوره طريق القاهرة/ الفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب شخص في العقد السادس من العمر، بإصابات متعددة تراوحت بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر تعرضه لحادث دهس، بعدما صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، حيث فوجئ به السائق الذي كان يسوق بسرعة جنونية، ولم يتمكن من تجنب الاصطدام بالمسن.
وتوقفت حركة المرور على طريق الفيوم، بصورة جزئية، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث دهس ووجود مصاب.

وأسفر الحادث عن إصابة مسن يدعى مصطفى عبد العال أحمد (62 سنة)، وتراوحت إصاباته بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق محافظة الفيوم، بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ على الفور، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

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