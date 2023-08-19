شباب المقاولون يفوز على الشهداء في أولى ودياته بمعسكر الاسماعيلية

حقق فريق شباب المقاولون العرب مواليد 2003 الفوز على فريق الشهداء بالإسماعيلية بنتيجة 0/6 في أولى مبارياته الودية بمعسكره المغلق بمحافظة الإسماعيلية استعدادا للموسم الرياضي الجديد.

يقود جهاز المقاولون العرب جهاز يضم سعد عبد الباقي وتونسي سيد مدرب حراس ونادر نشأت مخطط أحمال وإسلام إسحاق أخصائي إصابات وسعيد صابر إداري.

ويستعد شباب الذئاب لبطولة الجمهورية من خلال خوض سلسلة مواجهات ودية مع اندية متدرجة في المستوى للوقوف على مستوى الجميع وتجهيز الفريق للمسابقات الرسمية .

يرأس قطاع الناشئين يسرى عبد الغني ويشرف على الكرة في النادي المهندس محمد عادل فتحي.