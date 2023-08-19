غريب يتعاون مع شيرين وهيثم شاكر وأية عبد الرؤوف في أغاني جديدة

يعيش الملحن غريب حالة من النشاط الفني حيث يستعد لطرح عدد من الأغاني مع نجوم الغناء خلال الفترة المقبلة.

عن تفاصيل أحدث ألحانه قال غريب في تصريحات ل"البوابة نيوز":" ألحن أغنية للفنانة شيرين عبد الوهاب من كلمات مصطفى ناصر وتوزيع حسام سعيد، وأخرى للفنان هيثم شاكر من كلمات مصطفى ناصر وتوزيع شريف مكاوى، وأيضا تقدم الفنانة أية عبد الرؤوف خلال الفترة المقبلة من ألحاني أغنية جديدة من كلمات إيهاب عبد العظيم وتوزيع تميم".



يذكر أن غريب طرح من ألحانه مؤخرا أغنية "يلا بينا" للفنان رامي جمال من كلمات أحمد عبد النبي، توزيع النابلسي، وأغنية "عديت" للفنان تامر عاشور من كلمات تامر حسين وتوزيع توما.

وقبلهم طرح من ألحان غريب أغنية "تيجي" للفنانة هيفاء وهبي من كلمات أحمد عبد النبي، وأغنية "علامة للتاريخ" لجنات ورامي جمال من كلمات أحمد عبد النبي وتوزيع وألحان غريب.