إيرادات «يلا المحدودة» تتخطى 561 مليون درهم فى النصف الأول من 2023

أعلنت مجموعة يلا المحدودة، الشركة الرائدة في مجال تواصل الاجتماعي والألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة للنصف الأول من عام ٢٠٢٣. وقد تجاوزت إيرادات الشركة خلال هذه الفترة ٥٦١ مليون درهم، بنمو نسبته ٢.٩٪ مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأفادت البيانات المالية بأن صافي أرباح مجموعة يلا المحدودة النصفية قد ارتفعت بنسبة ٢٦.٦٪ لتبلغ ١٧٦.٩ مليون درهم، معززةً متانة أدائها المالي. هذا النجاح يأتي على خلفية استمرار ارتفاع إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث وصلت هذه الإيرادات إلى ٢٩١ مليون درهم بنسبة نمو تجاوزت ٤.١٪ مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. يأتي هذا الأداء المالي القوي في ظل استمرار تزايد عدد المستخدمين النشطين شهريًا بنسبة ١٤.٣٪، ليصل إلى ٣٤.٢ مليون مستخدم في الربع الثاني من العام الجاري، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المشتركين بالخدمات المدفوعة بنسبة ٢٦.٦٪ لتصل إلى ١٣.٤ مليون مستخدم.

أكد يانج تاو، مؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "يلا المحدودة"، أن عام ٢٠٢٣ يمثل نقطة تحول مهمة في تاريخ الشركة نتيجة لتسارع التحولات الرقمية في المنطقة. وأكد تاو التزام الشركة بتحقيق رؤيتها في أن تصبح الشركة الأكبر في تواصل الاجتماعي والألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من جهته، أكد صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة يلا المحدودة، على حرص الشركة على تقديم خدمات رقمية تلبي توقعات وثقافة المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

