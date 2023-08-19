الشرطة الباكستانية تعتقل شاه قريشي نائب رئيس حزب حركة الإنصاف المعارض

أعلن متحدث باسم حزب حركة الإنصاف الباكستانية المعارض أن الشرطة اعتقلت اليوم السبت " شاه محمود قريشي "نائب رئيس الحزب الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق عمران خان المسجون حاليا.

وقال المتحدث "إن شاه محمود قريشي الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية في حكومة عمران خان - قد تم اعتقاله اليوم في العاصمة إسلام أباد، وذلك بعد فترة قصيرة من عقده مؤتمرا صحفيا انتقد فيه السلطات لقيامها بتأجيل إجراء الانتخابات".

وأضاف المتحدث قائلا: "إن شرطة إسلام آباد اعتقلت قريشي من مقره، وليس لدينا أي تفاصيل فيما يتعلق بهذا الشأن".

وأشار المتحدث إلى أن السلطات الباكستانية كانت قد شنت حملة اعتقالات واسعة النطاق استهدفت حزب حركة الإنصاف خلال الشهور الأخيرة، حيث اعتقلت الآلاف من مؤيدي الحزب وكبار قياداته.