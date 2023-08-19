منصة تجارة إلكترونية جديدة لحجز وبيع السيارات الألمانية بمصر



أعلنت شركة الغمري جروب، واحدة من أبرز اللاعبين في مجال تجارة واستيراد السيارات، عن توسعها في السوق المصري مع التركيز على دخول سوق التجارة الإلكترونية.

وقال محمد الغمرى، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة أخذت مصر مقرًا رئيسيًا لها وقامت بتقديم خدماتها في سوق السيارات المصري لعدة عقود.

وأكد أن السوق المصري يحمل فرصًا كبيرة للنمو في قطاع السيارات على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار السيارات

وأشار إلى أن هناك إمكانيات نمو واعدة تتزايد مع مرور الوقت مؤكدا التزام شركته بالضوابط والقوانين التي تفرضها الحكومة المصرية على استيراد وتجارة السيارات

واوضحً أن هذا التزام يتوافق مع رؤية الدولة المصرية. مشيرا الى أن الحكومة المصرية تقوم بخطوات إصلاحية مهمة في الاقتصاد، وهذا يشجع الشركة على التوسع في السوق المصري وتقديم خدماتها باستخدام حلول رقمية مبتكرة، بما في ذلك التجارة الإلكترونية.

تهدف الشركة، وفقًا لمحمد الغمري، إلى تحقيق مبيعات تفوق ٦٠٠ سيارة خلال عام ٢٠٢٤، مع التركيز على الفئات المتوسطة والفارهة من السيارات، خاصة تلك التي تأتي من صناعة أوروبية.

من جانبه، أوضح مصطفى الغمري، عضو مجلس الإدارة، أن الشركة تخطط لافتتاح فروع جديدة في السوق المصري، بداية من فرع كبير في القاهرة الجديدة، وذلك ضمن خطة طموحة للتوسع في محافظات مصر.

وأشار مصطفى الغمري إلى خطط الشركة للاستفادة من التجارة الإلكترونية، حيث تستهدف الشركة إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لبيع السيارات عبر الإنترنت في عام ٢٠٢٤. ستتيح هذه المنصة للعملاء طلب السيارات عبر الإنترنت وتسليمها من فرع الشركة في ألمانيا إلى فروع التسليم في مصر بطريقة سلسة وميسرة.

