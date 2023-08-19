النيابة العامة السعودية تهيب بجماهير الرياضة احترام التعليمات

قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية إنه حرصًا على سلامة الآخرين أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أهمية التزام الجماهير الرياضية بأنظمة ولوائح إقامة المباريات الرياضية ، من بينها عدم نزول أرضية الملعب أو تعطيل اللعب أو التأثير على سلامة الآخرين أو ارتكاب أي سلوك مخالف

وأهاب المصدر المسؤول بجميع الجماهير الالتزام بذلك وعدم مخالفة هذه التعليمات أو إرتكاب مامن شأنه تشويه الفعاليات أو المناسبات بشكل عام والرياضة بشكل خاص

وطالب حنفي أبناء الجالية المصرية المقيمين بالممكلة ممن يحضرون مباريات الدوري السعودي لكرة القدم في ملاعب المملكة المختلفة الالتزام بالأنظمة والتعليمات حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية ، حيث بدأ الدورى منذ أيام وهو الآن في أسبوعه الثاني .