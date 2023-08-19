صلاح يقود ليفربول للانتصار الأول بالدوري الإنجليزي على حساب بورنموث

حقق فريق ليفربول فوزا كبيرا على ضيفه بورنموث، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح بورنموث أهداف اللقاء مبكرا في الدقيقة 3 عن طريق أنطوان سيمنيو، لكن أدرك ليفربول التعادل من خلال الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 26 بعد تمريرة من ديوجو جوتا ليتسلم الكرة ويسددها بطريقة رائعة وظهره للمرمى.

وأضاف ليفربول هدف التقدم من خلال محمد صلاح الذي تقدم لتسديد ركلة جزاء حصل عليها الريدز في الدقيقة 36 لكن حارس بورنموث تصدى لها ببراعة لترتد وتعود إلى صلاح ليسددها في الشباك في الدقيقة 38.

وأضاف دييجو جوتا هدف ليفربول الثالث في الدقيقة 62، بعد تسديدة من دومينيك سوبوسلاي، والتي تصدى لها الحارس نيتو، قبل أن ترتد الكرة، وينجح جوتا في هز الشباك بها.

وشهدت المباراة استبدال المدير الفني للريدز يورجن كلوب للدولي المصري محمد صلاح للمباراة الثانية على التواصل حيث أخرجه في الدقيقة 85، ليدفع بدلًا منه بالأوروجوياني داروين نونيز، كما شهد اللقاء طرد لاعب وسط ليفربول الجديد ألكسيس ماك أليستر بعد تدخله على كريستي لاعب بورنموث لاعب بورنموث.

وبهذه النتيجة، ارتقى ليفربول للمركز الرابع مؤقتا بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 أهداف، فيما تجمد رصيد بورنموث عند نقطة واحدة.