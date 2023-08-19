«فص ملح وداب».. عمرو وردة يثير أزمة في المغرب

أثار عمرو وردة جناح نادي الرجاء المغربي الجدل، بعد أنباء تركه لمقر إقامته مع فريقه وتغيبه عن التدريبات خلال اليومين الماضيين.

وأعلن الرجاء المغربي في 12 أغسطس الجاري، تعاقده مع عمرو وردة (29 عاما) لمدة موسم، قادما من أبولون ليماسول القبرصي في صفقة انتقال حر.

وكشفت تقارير صحفية مصرية ومغربية، أن اللاعب مختفي ومكانه غير معروف منذ يومين وأنه تغيب عن مران الفريق وأغلق هاتفه ولا يعلم أحد في نادي الرجاء مكانه.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه اللاعب خلال تواجده في أحد الملاهي الليلة بصحبة فتيات أثناء مباراة السوبر الأوروبي التي جمعت مانشستر سيتي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني.

ونشر وردة، منذ قليل، صورة له بقميص الرجاء، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" ساخرا من الأنباء التي ترددت حول اختفائه .

ولم يصدر الرجاء المغربي أي بيانات ترد على شائعات اختفاء اللاعب، لكن محمد بودريقة رئيس النادي أدلى بتصريحات صحفية، قبل قليل، نفي فيها هروب اللاعب عن النادي وأنه شارك في التدريبات أمس الجمعة دون حدوث أزمة.