الزمالك يكتفي بعودة المعارين في الميركاتو الصيفي

قرر مسئولو نادي الزمالك، الاكتفاء بعودة المعاريين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل عدم قدرة النادي على حل أزمة إيقاف القيد، الذي يعاني منها النادي في الفترة الحالية.

وأوقف مسئولو الأبيض، المفاوضات، مع اللاعبين الذي شرع في التفاوض معهم في الصيف الجاري، بعد طلب الكولمبي خوان كارلوس أسوريو، المدير الفني للفريق، تدعيم صفوف الفريق بثلاث صفقات.

وعاد للزمالك، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، المدافع محمود علاء، بعد انتهاء إعارته مع فريق الاتحاد السكندري، ويوسف أوباما، بعد انتهاء إعارته مع الحزم السعودي، وحمدي علاء، ومحمد زكي، وفشل الزمالك في قيد الثناء أحمد أيمن منصور، وأحمد عيد، بعد انضمامهما لفريق المصري البورسعيدي.

ويعطي مجلس الأبيض الأولية لحل مستحقات اللاعبين المتأخرة وعلى رأسهم الظهير الدولي أحمد فتوح، والمستحقات المالية المتأخرة للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

ويعاني الزمالك من أزمة إيقاف القيد، بسبب مستحقات المهاجم بينجامين أتشيمبونج البالغة ٢٧٠ ألف دولار للاعب، ومليون و٤٠٠ ألف دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، ودخلت إدارة الأبيض في مفاوضات مع النادي البرتغالي لدفع جزء من المبلغ وجدولة الجزء الآخر.