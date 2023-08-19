أسعار الذهب مساء اليوم السبت 19 أغسطس 2023

تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 19 أغسطس 2023، تزامنًا مع تراجع أسعار الذهب عالميًا، لتسجل الأوقية 1888 دولارًا.

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2560 جنيها للجرام، فيما سجل في صباح تعاملات اليوم 2583 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 21 الآن 2250 جنيها للشراء، فيما سجل صباح تعاملات اليوم 2260 جنيها للجرام، ليتراجع بذلك بمقدار 10 جنيهات.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1929 جنيها للجرام، فيما سجل في بداية تعاملات اليوم 1937 جنيها للجرام.

سجل سعر الجنيه الذهب 18000 جنيه، مقارنة ب 18080 جنيهًا مستهل تعاملات اليوم.