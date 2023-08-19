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السبت 19 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب مساء اليوم السبت 19 أغسطس 2023

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 19 أغسطس 2023، تزامنًا مع تراجع أسعار الذهب  عالميًا، لتسجل الأوقية 1888 دولارًا.

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو  2560 جنيها للجرام، فيما سجل في صباح تعاملات اليوم 2583 جنيها للجرام.
سجل سعر الذهب عيار 21 الآن 2250 جنيها للشراء، فيما سجل صباح تعاملات اليوم 2260 جنيها للجرام، ليتراجع بذلك بمقدار 10 جنيهات.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1929 جنيها للجرام، فيما سجل في بداية تعاملات اليوم 1937 جنيها للجرام.

سجل سعر الجنيه الذهب  18000 جنيه، مقارنة ب 18080 جنيهًا مستهل تعاملات اليوم.

أسعار الذهب ا التعاملات المسائية الجنيه الذهب