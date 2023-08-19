"المؤتمر": الرئيس السيسي وجه رسائل طمأنة للمصريين بشأن أزمة الغلاء

قال اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه رسائل طمأنة للمصريين بشأن أزمة الغلاء في مصر و ارتفاع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، وذلك خلال كلمته التي ألقاها، في جولته التفقدية بالأكاديمية العسكرية المصرية.

وأضاف فرحات: "كان الرئيس السيسي حريصا على توضيح كافة الأمور المتعلقة بالأزمة الاقتصادية الراهنة و تأكيده أن الدولة المصرية قادرة على عبور هذه المرحلة وجعلها في طي النسيان".

وأكد أن حديث الرئيس السيسى حول الأزمة الاقتصادية وتداعياتها مهم وذلك لأنه يتابع تماما ويعلم تأثير الأزمة كما أن الرئيس السيسي دائما ما يحرص على طرح جميع المعلومات أمام شعبه حتى يصبح على دراية كافية بما يدور داخل الدولة وخارجها من مشروعات تنموية عملاقة وعلاقات دولية وإقليمية.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر: الدولة لم تتوقف عن جهودها الضخمة للسيطرة علي الأزمات الإقتصادية التي تواجه المواطنين وكان آخرها قرارات وتوجيهات الرئيس السيسي بتثبيت أسعار الكهرباء رغم زيادة التكلفة، وتكليف الحكومة لإعداد مجموعة إجراءات تخفيف أزمة أرتفاع الأسعار، لافتا إلي أن تصريحات الرئيس ستنعكس بالإيجاب أيضا على الأنشطة الاقتصادية من خلال تعظيم الصناعة الوطنية والاعتماد عليها في تصنيع المنتجات التي يمكن تصنيعها محليا لمنع استيرادها من الخارج.



واختتم فرحات: خطاب الرئيس اتسم بالمصارحة و المكاشفة والتأكيد على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو الجمهورية الجديدة وسط واقع دولي و إقليمي يتزايد تعقيده و اضطرابه على نحو غير مسبوق في ظل الأزمات العالمية المتتالية.