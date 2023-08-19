«رياضة مطروح» تنظم ماراثونًا رياضيًا بمشاركة 1000 فرد.. صور

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، اليوم السبت، بالتعاون بنك مصر، ومجموعة Event Sports ماراثون رياضى بمشاركة 1000 فرد من النشء والشباب والمواطنين من مختلف الأعمار السنية.

وجاء تنظيم الماراثون بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح برئاسة الدكتور وليد رفاعى مدير عام المديرية، ضمن فعاليات التوعية بالشمول المالى من خلال مختلف البرامج والفعاليات الرياضية المختلفة، وشهد تنافساً قوياً بين جميع المشاركين الذين حرصوا على التواجد منذ الساعات المبكرة من صباح اليوم استعداداً للتنافس فى فعاليات الماراثون.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من قطاع الشمول المالى ببنك مصر لدعم التثقيف والشمول المالي لتضمين أكبر عدد من فئات المجتمع وبخاصة الشباب ومن خلال أنشطة الشمول والتثقيف المالي التي يقوم بها القطاع، وتماشياً مع خطة البنك المركزي المصري حيث يتبني بنك مصر خطة الدولة في الشمول المالي، ورغبة في العمل مع الشباب.

سادت الماراثون أجواء احتفالية من قبل مواطنى مطروح والذين عبروا عن سعادتهم بما تشهده المحافظة من تطور وتنمية كبيرة فى مختلف المجالات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واستقبلت اللجنة المنظمة للماراثون جميع المشاركين حيث تم تقديم شرح وافٍ للمتسابقين حول مسار الماراثون، وعقب انتهاء الفعاليات تم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى، وممثلى الجهات الشريكة المنفذة للماراثون.

يأتى ذلك فى ضوء سياسة وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى نحو التوسع فى تنظيم الفعاليات الرياضية بالتعاون مع الجهات المعنية على مستوى جميع محافظات الجمهورية سعياً لنشر الرياضة بالمجتمع، والمساهمة كذلك فى تنشيط السياحة المصرية من خلال الفعاليات الرياضية التى تشهد مشاركة العديد من المواطنين المصريين والأجانب من مختلف الدول.

وأشار " رفاعي " أن تنظيم الفاعليات يأتى ضمن مهرجان أنشطة الوزارة الصيفية والتى تستهدف أكبر عدد من الشباب ليستفيد بالمشاركة فى العديد من الفعاليات الرياضية خلال الصيف بجانب فعاليات العلمين المتواصلة على مدار الصيف، مضيفًا إن محافظة مطروح واجهة عالمية للسياحة ونحن بدورنا نقوم باستضافة وتنظيم العديد من الفعاليات الرياضية والتى تعمل على الترويج السياحى.

وتقدم رفاعي بالشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح على دعمهم لجميع الفاعليات والمسابقات الترفيهية والثقافية والاجتماعية والفنية بالمحافظة.

“رياضة مطروح” تنظم ماراثون رياضى بمشاركة 1000 فرد

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