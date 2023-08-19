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السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 105 أسطوانوات غاز مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالغربية

مضوبطات
مضوبطات
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تمكنت حملة من مديرية تموين بالغربية، من ضبط  سيارة نقل شيفروليه محملة بـ ، 105 أسطوانة غاز كبيرة الحجم مدعمة الخاصة بالأنشطة التجارية، قبل ببيعها في السوق السوداء بغرض التربح السريع الغير مشروع وبدون وجه حق من الجهات المختصة ومخالفة خط السير.
وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن من مفتشى الرقابة التموينية والتجارية بالمديرية، من رصد سيارة نقل شيفروليه محملة بـ ، 105 أسطوانة غاز كبيرة الحجم مدعمة الخاصة بالأنشطة التجارية، قبل ببيعها في السوق السوداء بغرض التربح السريع الغير مشروع وبدون وجه حق من الجهات المختصة ومخالفة خط السير.
جرى التحفظ على المضبوطات والسيارة، وتحرير محضر بواقعة الضبط،وإخطار النيابة لتجرى شئونها.

الأنشطة التجارية اسطوانة غاز السوق السوداء الرقابة التموينية