20 سبتمبر محاكمة عامل محارة بالجيزة بتهمة قتل شقيقته خنقا بـ"إيشارب"

حددت محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلسة 20 سبتمبر 2023، لمحاكمة «عامل محارة» متهم بقتل شقيقته لسرقتها.

جاء في أوراق القضية، أن المتهم «ف .أ» في يوم 28/4/2022 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، قتل شقيقته «نورا.أ» عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منها بغية سرقتها، بأن دلف إلى مسكنها، وما أن ظفر بها حتى تعدى عليها ضربًا لشل مقاومتها، واستهل غطاء رأسها "ايشارب" وأحكمه حول رقبتها معتصرا إياه قاصدا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات التي أودت بحياتها.

وأوضحت التحقيقات في القضية أن تلك الجناية ارتبطت بجنحة أخرى، إذ أنه في ذات الزمان والمكان سرق "الهاتف الخلوي " المملوك لـ «نورا. أ» بإن قام بسرقته من داخل مسكنها عقب ارتكابه الجريمة محل الإتهام السابق.

