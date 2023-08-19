رئيس أشمون يتفقد سير وانتظام العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

قام اليوم السبت، خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، بمتابعة سير وإنتظام العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام مجلس مدينة أشمون للتأكد من مدي تلبية مطالب المواطنين ، وكذا الوقوف علي أخر المستجدات الخاصة بإستكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء للتأكد من تدقيق البيانات وأرشفة الملفات التي تم الإنتهاء من مراجعتها وتسجيلها وربطها بالمنظومة الإلكترونية والتحديث الدائم والمستمر لكافة البيانات لضمان صحتها ودقتها ومنع التلاعب بها ، مشدداً علي ضرورة الإنتهاء من كافة الطلبات المقدمة من المواطنين لسرعة البت وتقنين أوضاعهم المعيشية، ووجه بتقديم كافة التيسيرات اللازمة لدفع منظومة العمل بتلك الملف الهام والحيوي حرصاً على الصالح العام .

من جانبة أكد النمر علي إستمرار المتابعة الدورية لسير وإنتظام العمل بأشمون والوحدات المحلية للنهوض بمستوي الخدمات للمواطنين .