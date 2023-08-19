الأهلي يعقد جلسة مع القندوسي لحسم ملف الرحيل بالميركاتو الصيفي

يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة ثانية، مع نهاية الأسبوع الجارى، مع الجزائري أحمد القندوسي لاعب الفريق لإقناعه بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ويرغب الأهلي فى رحيل القندوسي حالياً لقيد مهاجم أجنبي بدلاً منه، لأن قائمة الأجانب في الأهلي مُكتملة حالياً، بتواجد خمسة لاعبين أجانب هم: التونسي على معلول، ومواطنه محمد الضاوي "كريستو"، والجنوب أفريقي بيرسي تاو، والمالي ديانج، بخلاف أحمد القندوسي، ولابد من رحيل أحد هؤلاء اللاعبين لضم مهاجم أجنبي بدلاً منه لأن قائمة الأجانب في الدوري المصري يجب ألا تتخطى خمسة لاعبين.

من جهته عقد خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي، وأمير توفيق مدير التعاقدات، جلسة خاصة مع القندوسي خلال الأيام الماضية لإقناعه بفكرة الرحيل، لكن اللاعب رفض وأثار أزمة، الأمر الذي جعل مسئولى النادي يقررون عقد جلسة ثانية معه فى غضون الأيام القليلة المقبلة.

ويمتلك أحمد القندوسي عروضاً محلية، أبرزها من سيراميكا وسموحة وفيوتشر، وأخرى من الخارج، أبرزها من شباب بلوزداد الجزائري والوداد المغربي وغيرها.