السيسي: الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الأزمة الروسية الأوكرانية ، تسببت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية حتى مع الجهد المبذول من الحكومة.

وأضاف الرئيس خلال زيارته بالأكاديمية العسكرية، اليوم السبت، أنه خلال الأشهر المقبلة سيتم وضع حجم ضخم جدًا من الأراضي الزراعية على خريطة مصر، سواء في الدلتا الجديدة أو توشكى أو شرق العوينات أو سيناء، حيث يصل مجموع هذه الأراضي إلى أكثر من 3 ملايين فدان بجانب الريف المصري.

وتابع الرئيس: “مع هذا الجهد سنحتاج إلى استيراد القمح والذرة وزيت الطعام بكميات كبيرة، حيث أننا سنصل إلى 20 مليون طن قمح هو حجم الاستهلاك المحلي في مصر في السنة الواحدة، حتى إذا أنتجنا نصفه سنحتاج أن نستورد منه كميات كبيرة”.