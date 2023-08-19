"أهل مصر": نستهدف تعليم المشاركين مهارات يدوية وفنية وإبعاد الأفكار الظلامية عنهم

قال المخرج أحمد السيد المشرف على مشروع "أهل مصر"، إن المشروع له أكثر من مستهدف مثل تعليم المشاركين في المشروع مهارات يدوية وفنية، كما أن المشروع يعمل على إبعاد الأفكار الظلامية عنهم.

وأضاف "السيد"، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية،اليوم السبت: "مثلا، في الوادي الجديد، فإننا بصدد حالة الصفر جريمة، حيث يشعر المجتمع هناك بالأمان، لأنه مجتمع مسالم والناس يحبون بعضهم".

وتابع المشرف على مشروع "أهل مصر": "في الوادي الجديد توجد مدينة القصر، وهي مدينة فاطمية قديمة مصممة حتى لا تكون هناك أي حرب، كما أنها موقع تجاري مهم جدا، أي أن السلام فكرة وثقافة قديمة في الوادي الجديد".

إلى ذلك، تحدث عن مطروح، قائلا: "نتحثد عن منطقة خصبة وإنتاجها قوي وضخم وغزير، والدولة بدأت تتجه للاستثمار هناك، عموما، مصر مليئة بالإيجابيات والتنوع".