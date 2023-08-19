محافظ بني سويف يناقش نتائج 41 زيارة نفذها التفتيش المالي لمتابعة مجالس المدن

شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، على أهمية استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في كافة القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه للقصور الإداري،ومكافحة كافة صور الفساد الذي يعرقل جهود الدولة التنموية،مشيراً إلى أهمية تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده أحمد محمد دسوقى مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة،تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة ، خلال الفترة من 1 إلى 15 أغسطس الجاري،في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية

حيث تضمن التقرير الإشارة إلى أنه تم،خلال الفترة المذكورة،توجيه41 من الحملات التفيشية المفاجئة شملت الوحدات المحلية والمجالس القروية والمديريات الخدمية والمشروعات التابعة للمحافظة ، بواقع 9 زيارات ( لمجالس قرى: صفط راشين / ببا،براوه / اهناسيا،دنديل/ ناصر،إبشنا /بني سويف،بهبشين/ ناصر،باروط/بني سويف، قمبش/ بــبــا،الميمون/ الواسطى،بجانب الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف

وفي قطاع الصحة تم تنفيذ 19 حملة تفتيش شملت :مستشفيات نوعية ووحدات صحية ومكاتب الصحة ورعاية الأمومة والطفولة وهي الوحدات الصحية بقرى (صفط راشين ،طرشوب ،بني محمد راشد ،الحكامنة ،براوه ،منشأة عبد الصمد ( الوحدة الصحية شاطر زادة) ،إبشنا ،دنديل ،نزلة حنا الفنت ،اقفهص ،أبو صير باروط ،أهوه ، هليه) بجانب مستشفى حميات بني سويف ، معمل الرصد البيئى بإدارة بني سويف ، مستشفى الرمد ،مكتب صحة ثان/بندر

،بجانب 9 زيارات في قطاعات التعليم والزراعة والتضامن والطب البيطري والشباب والرياضة، شملت(مدرسة مصطفى كامل الابتدائية ببهبشين /إدارة ناصر التعليمية ، مدرسة باروط التجارية بنات / إدارة بني سويف، مدرسة قمبش الابتدائية المجمعة بنين/ إدارة ببا ) بجانب إدارة التطوير التكنولوجي، علاوة على الجمعية الزراعية بمنقريش /إدارة بني سويف الزراعية، الإدارة البيطرية ببــبــا ، إدارة تضامن سمسطا ، مركز شباب منقريش ، الشبان المسلمين، مركز شباب مدينة بني سويف، وقد تم خلال تلك الزيارات التفتيشية على الجهات والمصالح،رصد 360حالة غياب وترك عمل،في حين تم فحص 7شكاوى عادية، بجانب فحص 3 شكاوى نيابية نيابة إدارية "القسم الأول" وتم إخطارهم بنتيجة الفحص بعد العرض على السلطة المختصة.

وقد كلف المحافظ مسؤولى التفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات التي تم رصدها،وشملت :حالات غياب وترك عمل بدون سند قانوي بالمنشآت الخدمية،والعمل على تلافي كافة القصور الإداري في بعض الملفات الحيوية والخدمية ،مع استمرار المتابعة والمرور الدوري،واعداد تقرير شامل بما تم من إجراءات حيال تلك المخالفات والملاحظات وأوجه التقصير التي تم رصدها لضمان عدم تكرارها