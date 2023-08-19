إخماد حريق شقة سكنية بمدينة عامر في بولاق الدكرور

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا نشب داخل شقة سكنية بشارع حسن إمام بمدينة عامر بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع حسن إمام بمدينة عامر بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.