إصابة شخصين في حادث تصادم موتوسيكل وملاكي بشارع أحمد عرابي في العجوزة

أصيب شخصان في حادث تصادم دراجة نارية “موتوسيكل” وسيارة ملاكي بشارع أحمد عرابي أمام عمر أفندي بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بشارع أحمد عرابي أمام عمر أفندي بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارت الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام دراجة نارية موتوسيكل وسيارة ملاكي نتج عن الحادث إصابة شخصين جري نقلهما إلى مستشفى إمبابة العام.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.