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السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة شخصين في حادث تصادم موتوسيكل وملاكي بشارع أحمد عرابي في العجوزة

أرشيفية
أرشيفية
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أصيب شخصان في حادث تصادم دراجة نارية “موتوسيكل” وسيارة ملاكي بشارع أحمد عرابي أمام عمر أفندي بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بشارع أحمد عرابي أمام عمر أفندي بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارت الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام دراجة نارية موتوسيكل وسيارة ملاكي نتج عن الحادث إصابة شخصين جري نقلهما إلى مستشفى إمبابة العام.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بشارع أحمد عرابي تصادم موتوسيكل تصادم موتوسيكل وملاكي تصادم دراجة نارية عمر افندى