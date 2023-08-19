نائب: قرارات العفو الرئاسي تؤكد حرص السيسي على دعم ملف حقوق الإنسان

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز ودعم ملف حقوق الإنسان وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد مهران، في تصريحات صحفية له، حرص الرئيس السيسي على مصلحة الشباب ومنحهم فرص جديدة لاستكمال حياتهم بشكل طبيعي، إضافة إلى أن إشراكهم في صناعة مستقبل الوطن من خلال خطط التنمية التي تنفذها الدولة.

وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية تستهدف لم شمل المجتمع المصري على مائدة الحوار الوطني وتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان بجميع أشكاله.

وتابع النائب الدكتور علي مهران، أن العفو الرئاسي يعمل على ترسيخ تدشين الجمهورية الجديدة القائمة على الحوار ووحدة الصف والمشاركة في بناء مستقبل مصر.

ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية لا تدخر جهد في إحداث إصلاح سياسي حقيقي يتيح للجميع المشاركة في العمل السياسي بطرق شرعية، علاوة على تعزيز السلم الاجتماعي، ودمج المفرج عنهم في المجتمع والعودة للعمل والحياة من جديد، من خلال تقديم الدعم النفسي لهم مما يمنحهم فرصة جديدة للانخراط في المجتمع.