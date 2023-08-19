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السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

شاب ينهي حياته قفزا في مياه النيل بمرسى الأتوبيس النهري في الحوامدية

أرشيفية
أرشيفية
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أقدم شاب لا يحمل أوراق تدل علي هويته علي إنهاء حياته قفزاً في مياه النيل بمنطقة مرسي الأتوبيس النهري بدائرة قسم شرطة الحوامدية جنوب المحافظة.

تلقى المقدم عبد الباقي أمين رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انتحار شخص قفزاً في مياه النيل بمنطقة مرسي الأتوبيس النهري بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة وتبين أنها لأحد الأشخاص لا يحمل أوراق تدل على هويته وجرى نقله إلى مستشفى الحوامدية تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أحد الأشخاص انهاء حياته قفزا مياه النيل مرسي الأتوبيس النهري قسم شرطة الحوامدية