استمرار القوافل الطبية العلاجية المجانية في كفر البطيخ في دمياط

أعلنت إدارة القوافل بمديرية الصحة والسكان عن استمرار القافلة الطبية المجانية اليوم السبت ١٩ اغسطس ٢٠٢٣بعزبة عبد الرحيم إدارة كفر البطيخ ،بناءا علي توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتحت إشراف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط

وخلال القافلة يتم الكشف الطبي على المرضى في التخصصات الطبية الآتية نساء وولادة و خدمات تنظيم الأسرة والأطفال،والباطنة ،والأنف والأذن،والعظام و الجراحة والرمد والأسنان و القلب والجلدية

وايضا عمل الفحوصات المعملية والاشعة كما يتم عمل ندوات عن التثقيف الصحي وصرف كافة الأدوية مجانا.

وتقديم خدمات المبادرة الرئاسية 100يوم صحة من الكشف المبكر عن أمراض ضغط الدم والسكر والاعتلال الكلوى والأورام السرطانية.

يأتي ذلك ضمن المبادرات الرئاسية لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين، وفي إطار حرص الدولة على رفع مستوى الخدمات الصحية ووصول الخدمة الطبية لقرى محافظات مصر.

أرسل الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط لجنة مشكلة من الدكتورة ساره العوضى مدير إدارة العلاج الحر و الدكتور أحمد رجب مدير إدارة الحوكمة ومكافحة العدوى والدكتورايهاب محمود مدير إدارة الجودة و الدكتورة زينب ابو العز عضو فريق مكافحة العدوى للمرور على مستشفيات التحفظ بمحافظة دمياط للوقوف على سير العمل ومدى الانضباط الطبى والإداري طبقا للاشتراطات الصحية طبقا للقانون والمعايير القياسية لمكافحة العدوى وسياسات الجودة وتوافر أدوية ومستلزمات الطوارئ والمرور على المخازن والتوصية بتلافى المخالفات الموجودة لضمان تقديم خدمة طبية آمنه للمرضى.

أكد وكيل وزارة الصحة بدمياط على إستمرار الحملات المكثفة لمتابعة المنشآت الطبية الحكومية والغير حكومية في مختلف مراكز ومدن المحافظة منوهاً أنه لا تهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة دمياط.