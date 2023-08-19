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السبت 19 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 464 شاحنة و119 سيارة ، وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع ، 173 شاحنة و52 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع ، 291 شاحنة  و67 سيارة . 
 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل والقاهرة وغادرت السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1400 طن بضائع و189 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى بريدج ، سينا وايلة .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1439 راكب بموانيها .

الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر جمارك ميناء سفاجا البحري ميناء الغردقة البحري