مجلس الشباب: قرارات لجنة العفو تؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز حقوق الإنسان

السبت 19/أغسطس/2023 - 12:36 م

أشاد محمود أسامة السقا، مدير المكتب التنفيذي لمجلس الشباب المصرى، وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بجهود لجنة العفو، قائلا:" تقوم بجهود كبيرة على مدار الفترة الأخيرة، وتبذل جهود تهدف لتعزيز مسار حقوق الإنسان والحفاظ على مستقبل الشباب، وذلك من خلال منحهم فرصة للمشاركة فى بناء الوطن من جديد، بالاندماج فى المجتمع بشكل طبيعى، والعودة للحياة من جديد ".



وأضاف السقا، أن لجنة العفو تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وهذا بدوره يمنحها قوة دفع مستمرة لخروج نتائج متتالية وسريعة لأعمال اللجنة، خاصة وأن الدولة تعمل جاهدة بالاهتمام بملف حقوق الإنسان بمصر ، وقرارات العفو الرئاسي تدخل الفرحة والبهجة في بيوت وأسر المصريين ، كما أنها تأكيد علي حرص الرئيس علي مستقبل أبناءه، مشيدا بقرارات العفو المتتالية، إضافة إلى أن قرار العفو الرئاسي يؤكد الدور الكبير الذي لعبه ولا يزال الحوار الوطني وجديته والاستجابة لمطالبه.

وأكد مدير المكتب التنفيذى لمجلس الشباب المصرى، وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أن قرارات العفو الرئاسي تؤكد حرص القيادة السياسية على تفعيل وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك الاستجابة والتفاعل مع مطالب القوى السياسية وتوصيات المشاركين في الحوار الوطني، مما يرسخ لتدشين الجمهورية الجديدة القائمة على الحوار ووحدة الصف والمشاركة في بناء مستقبل مصر.



وثمن السقا، جهود لجنة العفو الرئاسي منذ أن تم إعادة إحياء دورها وتوسيع اختصاصاتها في عام 2022 بعد حفل إفطار الأسرة المصرية، مشيراً إلى نتائج جهود اللجنة ملموسة وواضحة، موجها الشكر والتقدير للقيادة السياسية، والشكر للجنة العفو، لافتا إلى أن الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة تحرص على تعزيز ودعم حقوق الإنسان وتهتم بتوفير حياة كريمة ، وهناك حرص كبير على فتح قنوات الحوار مع جميع فئات المجتمع والقوى السياسية.