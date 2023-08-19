وزير الدفاع الأوكراني: الدنمارك وهولندا أبدتا استعدادًا لتزويدنا بطائرات "إف-16"

أكد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم السبت، أن الدنمارك وهولندا مستعدتان لتزويد بلاده بطائرات مقاتلة من طراز "F-16" بعد اكتمال تدريب الطيارين.

وذكر يزنيكوف - في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي إكس، نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - إن " هناك أخبارا سارة من أصدقائنا في الولايات المتحدة؛ هناك ضوء أخضر لهولندا والدنمارك لتسليم طائرات F-16 إلى أوكرانيا بعد أن أكمل طيارونا تدريبهم".

وأضاف وزير الدفاع الأوكراني أن "أوكرانيا طالما تثبت أن المستحيل ممكنًا بالفعل. لقد أثبت جيشنا أنه مليء بالمتعلمين بسرعة. وسنثبت قريبًا أن انتصار أوكرانيا أمر لا مفر منه"، مقدما الشكر لـ"الشركاء والأصدقاء في الولايات المتحدة وهولندا والدنمارك".. واختتم حديثه قائلًا: "إلى الأمام إلى النصر".

وكان وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا، قد أعلن في وقت سابق أن هولندا تلقت موافقة من الولايات المتحدة على نقل طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى أوكرانيا لمساعدتها على صد العمليات العسكرية الروسية.