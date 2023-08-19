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السبت 19 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعليم الوادي: طلاب الدور الثاني للثانوية العامة يؤدون الامتحانات في 4 لجان

جانب من غرفة العمليات
جانب من غرفة العمليات
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ترأس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد ، غرفة العمليات بديوان عام المديرية المشكلة لمتابعة امتحانات الدور الثانى لشهادة الثانوية العامة 2022 - 2023 م بحضور جميع المعنيين.

يؤدى الطلاب اليوم ومن لهم حق دخول الدور الثانى الإمتحان بمادة اللغة العربية ( الفترة الأولى ) حسب الجداول المعلنة وجرى تجهيز 4 لجان المقرر عقد الامتحانات بها فى جميع الإدارات التعليمية مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة والأجواء المناسبة من الإضاءة والتهوية الجيدة والهدوء .

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بالودي الجديد، إلى خطة العمل المحكمة لتأمين وسلامة إجراءات الامتحانات بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

 

 

 

 

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