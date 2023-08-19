تجديد حبس حارس أمن قتل «مبلط سيراميك» بطلق ناري بمدينة بدر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الشروق وبدر، بحبس حارس أمن متهم بقتل «مبلط سيراميك» بطلق ناري في الرأس بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، أن المجني عليه محل إقامته محافظة أسيوط ويدعي « محمد يوسف» ويحضر إلي القاهرة للعمل في المناطق العمرانية الجديدة، وفي يوم الواقعة قام حارس الأمن بمنع دخول معدات مبلط السراميك والبلاط إلي مكان العمل وتصدى للمجني عليه ولذلك نشب بينهما مشادة كلامية على أثرها أطلق عليه طلقة خرطوش في رأسه فأنهى حياته في الحال.

تعود تفاصيل الواقعة تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة يلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبال جثة (عامل - مقيم بمحافظة أسيوط) مصاب بطلق نارى بالرأس.

وبالفحص وسؤال نجله (عامل - مقيم بذات العنوان)، قرر بأنه حال دخول والده وبعض العمال لأحد المواقع تحت الإنشاء بدائرة القسم مستقلين سيارة ميكروباص " أجرة" حدثت بينهم وبين (حارس الموقع) مشادة كلامية لإعتراضه دخولهم قام على إثرها الأخير بإخراج بندقية خرطوش وإطلاق عيار نحو والده نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته "ولاذ بالفرار".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم عبارة عن (بندقية خرطوش "مطموسة الأرقام" - طلقتين لذات العيار)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية