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السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لا شكاوى في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالدقهلية

جانب من غرفة عمليات
جانب من غرفة عمليات تعليم الدقهلية
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ترأس ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالدقهلية، غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ للاطمئنان على حسن سير العملية الامتحانية ومتابعة انتظام دخول الطلاب الى اللجان الامتحانية وقد بلغ إجمالى عدد طلاب الدور الثانى ٣٩٤٥ طالبا وطالبة وإجمالى عدد اللجان ١٣ لجنة امتحانية إضافة إلى لجنه السجن.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة متابعه اللجان الامتحانية والاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

فيما يؤدى اليوم في الفترة الأولى٥٦٠ طالبا وطالبة امتحان مادة اللغة العربية ويبلغ زمن الإجابة ثلاث ساعات ويؤدي في الفترة الثانية ٨٦ طالبا وطالبة الامتحان في مادة التربية الدينية ويبلغ زمن الإجابة ساعة ونصف.

ومن جانبه أكد شعبان على إنتظام سير الإمتحانات وإن غرفة العمليات لم تتلقى شكاوى من شأنها تعكير صفو العملية الإمتحانية.

وشدد وكيل الوزارة على تفعيل القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الإمتحانات ومنع إصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان الإمتحانية مع الملاحظين والمراقبين والطلاب.

وأكد على ضرورة توفير أجواء مناسبة لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة باللجان.

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الثانوية العامة الدقهلية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم امتحانات الدور الثاني وكيل وزارة التربية والتعليم