الأرصاد تعلن عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت

كشفت الدكتورة منارغانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية، المتوقعة اليوم السبت، في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن البلاد مازالت تشهد الأجواء الصيفية المعتادة والتي بدأت منذ عدة أيام، حيث تسجل درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، متابعة أنه متوقع أن تسجل العظمى 33 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط وهي منخفضة في درجة حرارتها؛ ولكنها تحمل أيضًا بخار الماء والذي يعمل على زيادة الرطوبة في الجو، بجانب تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة خاصة في فترة الصباح.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تسود أجواء حارة رطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديدة الحرارة على المناطق الجنوبية، أما خلال فترة الليل تسود أجواء معتدلة تمامًا؛ وذلك نتيجة وجود نشاط في الرياح والذي يعمل على تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بنسب الرطوبة.

ولفتت إلى أن فرص الأمطار متوقع استمرارها اليوم وعلى مدار الـ 48 ساعة القادمة؛ وهي أمطار من خفيفة لمتوسطة وقد تكون رعدية أحيانًا على بعض الأماكن من جنوب سيناء مثل سانت كاترين ودهب وطابا؛ ونتيجة الطبيعة الجبلية لسانت كاترين يمكن أن تتشكل سيول.

وتابعت أن هناك فرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين ومرسى علم، بجانب استمرار الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية خلال فترة الصباح الباكر، لافتة إلى أن هناك اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس، حيث تصل الأمواج لـ 3 متر وهو غير مؤهل لأعمال الملاحة البحرية.