الرئيس الروسي يعقد اجتماعا بمركز قيادة العملية العسكرية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية "، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين عقد اجتماعًا في مقر قيادة العملية الخاصة في روستوف على نهر الدون، اليوم السبت ، حسبما أفاد المكتب الصحفي للكرملين.

وأشار الكرملين إلى أنَّ الرئيس استمع إلى تقارير من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري جيراسيموف، وقادة مناطق وضباط كبار آخرين في العملية الخاصة.

على الجانب الآخر، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أنَّ آفاق المفاوضات بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا غير واضحة حتى الآن.

وأشار إلى أن موسكو تعتبر الدعوات الغربية لإجراء محادثات بهذا الشأن خدعة تكتيكية؛ تهدف إلى كسب الوقت، ومنح القوات الأوكرانية المنهكة فترة راحة وفرصة لإعادة تجميع صفوفها، وإعادة ضخها بالأسلحة والذخيرة.