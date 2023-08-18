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السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجزائر: تفكيك شبكة إجرامية دولية تنشط في استيراد ونقل وترويج المخدرات

الشرطة
الشرطة
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نجحت الأجهزة الأمنية الجزائرية في تفكيك شبكة إجرامية دولية تنشط في استيراد ونقل وترويج المخدرات في إطار جماعة دولية منظمة، انطلاقا من دولة فرنسا ثم إسبانيا نحو الجزائر.

وذكر الدرك الوطني الجزائري (قوة مسلحة أمنية تابعة لوزارة الدفاع) في بيان صحفي، اليوم/الجمعة/، أن وحدات الدرك بولاية مستغانم غربي الجزائر، تمكنت من تفكيك النواة الرئيسية للشبكة الإجرامية المتكونة من 12 فردا من خلال القبض على ٧ من أعضائها وتحديد هوية الباقين.

وأوضح أنه تم حجز كمية من المخدرات تتمثل في ضبط أكثر من كيلو جرام و٣٠٠ جرام من الكوكايين و35 ألف قرص مهلوس، وحجز ٤ مركبات وكمية من العملات الأجنبية.

وأكد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، وتقديم المقبوض عليهم أمام الجهات القضائية المختصة.

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